01 Kasım 2023 Çarşamba 16:08:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 16:08:00
Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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