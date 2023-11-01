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01 Kasım 2023 Çarşamba 16:08:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 16:08:00

Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI KABUL
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