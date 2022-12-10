VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur
İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı
Başkan Erdoğan: Milletimiz ipini IMF'nin eline verenlere prim vermez
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Sakarya'da halı dokuyan kadınlar aile ekonomisine katkıda bulunuyor
Diyarbakır'da 7. kattan düşen yaşlı kadın öldü
İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
AB, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor
"İnsanlık düşmanlarını bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
16 terörist etkisiz hale getirildi
İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı
Başkan Erdoğan'dan Samsun klibi
"Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir"
Kovid-19 ve grip vakalarındaki artış ihtimaline karşı "maske ve aşı" uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
İnovasyona yatırım yapan Türkiye teknoloji ihraç ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu
TBMM Başkanı Şentop: Çocuğa istismar en ahlaksız suç
Tarım sigortaları kapsamına alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları belirlendi
TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem başvuruları başladı
Başkan Erdoğan: Yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
10 Aralık 2022 Cumartesi 17:11:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 17:11:00

Başkan Erdoğan: İnsanlık düşmanlarını bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Masumların kanları üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışan insanlık düşmanlarını, ülkemize ve milletimize bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74'üncü yıl dönümü vesilesiyle tüm vatandaşların İnsan Hakları Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsana saygı ve insan haklarının korunması, asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. Bu ilkelerin rehberliğinde son 20 yılda uygulamaya koyduğumuz kapsamlı reformlarla hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engelleri kaldırarak adeta sessiz bir devrime imza attık." değerlendirmesini yaptı.

Uzun yıllar boyunca demokrasiye gölge düşüren jakoben zihniyetin yerini, özellikle vatandaş-devlet ilişkilerinde insanı merkeze alan, eşitlikçi, kuşatıcı ve özgürlükçü bir yönetim anlayışının almasını temin ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu insani tavrımızı Somali'den Suriye'ye, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar coğrafyamızda yaşanan çatışmalar karşısında da ortaya koyduk. Çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca mazluma ev sahipliği yapan Türkiye, ilk günden itibaren barışın, istikrarın ve huzurun tesisi için samimiyetle çaba harcayan yegane ülke olmuştur. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık. Terör örgütlerine karşı farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadeleyi de ülkemizin insana, insan hayatının korunmasına, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına verdiği önemin bir tezahürü olarak görüyoruz.

Masumların kanları üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışan bu insanlık düşmanlarını, ülkemize ve milletimize bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bölgemizden başlayarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, baskıya, haksızlığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmeye de devam edeceğiz. Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü'nün özellikle asli hakları gasp edilen mazlumlar için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 10 aralık insan hakları günü
Hissettiği gibi yaşadı desinler

Hissettiği gibi yaşadı desinler
Survivor isteği

Survivor isteği
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Neşeli program

Neşeli program
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Oyunculuk yolda yürümek gibi

Oyunculuk yolda yürümek gibi
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX