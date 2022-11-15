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15 Kasım 2022 Salı 15:44:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 16:43:00

Başkan Erdoğan: İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı vardır. G20 bu bakımdan anahtar role sahiptir." dedi.

Başkan Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sağlık" başlıklı oturumda konuştu.

Koronavirüs salgınının, küresel sağlık sisteminin kurumsal, mali ve hukuksal yetersizliklerini gözler önüne serdiğine işaret eden Erdoğan, bu nedenle Endonezya'nın, "küresel sağlık mimarisi"ni dönem başkanlığı önceliklerinden biri olarak belirlemesini isabetli bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, küresel sağlık meselesini, MİKTA Dönem Başkanlığında gündeme aldığını hatırlatan Erdoğan, küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesinin yolunun, Dünya Sağlık Teşkilatının merkezi rolünün tahkim edilmesinden geçtiğini söyledi.

Bu amaçla yürütülen reform sürecine destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınlar karşısında bütüncül bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Geçen sene temelleri atılan "G20 Finans ve Sağlık Görev Gücü"nün bu noktada önemli rol oynayacağına inandığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

Küresel salgınlarla mücadelede finansman ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımızda ilerleme kaydetmemiz gerektiği açıktır. Salgın sürecinden çıkarılacak önemli bir diğer sonuç da test, tedavi ve aşı gibi karşı önlemler konusunda dünyanın yetersiz olduğudur. Düşük gelirli ülkelerde, nüfusun sadece yüzde 11'i, sağlık çalışanlarının ise yalnızca yüzde 37'si aşılanabilmiş durumdadır. Bu adaletsiz tabloyu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye, salgın sürecinde insanı merkeze alan bir yaklaşımla küresel çabalara aktif katkı sundu. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına da özel önem atfettik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 5 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Geçen sene gündeme getirdiğim göç çalışma grubu kurulması teklimizin önemi daha iyi anlaşıldı.

"TÜRKİYE, BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ SUNDU"

Salgınla mücadele kapsamında 161 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladıklarını, 19 ülkeye 6,3 milyon dozdan fazla aşı hibe ettiklerini anımsatan Erdoğan, TÜRKOVAC aşısıyla Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin, güçlü ve modern sağlık altyapısı sayesinde vatandaşlarıyla birlikte şifasını Türkiye'de arayanlara da birinci sınıf sağlık hizmeti sunduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

Bu süreçte küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için sağlam ve kalıcı yapılara ihtiyaç olduğu da görüldü. Üretim kapasitelerinin artırılması için ivedi adımların atılması zaruridir. Bu açığı kapatmak için halihazırda kapasite sahibi ülkelerin imkanlarından daha fazla istifade edilmelidir. G20 Endonezya Dönem Başkanlığı'nca başlatılan ve Türkiye'yle birlikte diğer 6 üye tarafından desteklenen araştırma-geliştirme iş birliği süreci şüphesiz faydalı olacaktır. Ezcümle, insanlığın sağlık politikaları açısından da siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı vardır. G20 bu bakımdan anahtar role sahiptir.
Etiketler : Başkan Erdoğan Dünya gübre piyasası buğday ayçiçeği yağı
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