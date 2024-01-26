26 Ocak 2024 Cuma 17:03:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 17:03:00
Başkan Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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