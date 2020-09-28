Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi
- Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
- Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür
- Türkiye'de 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu
- Başkan Erdoğan'dan 4 partiye teşekkür
- Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha
- Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyeceğiz