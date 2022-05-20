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20 Mayıs 2022 Cuma 22:34:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 22:34:00

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan İngiltere Boris Johnson
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