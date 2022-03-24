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24 Mart 2022 Perşembe 19:06:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 19:39:00

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabulü sona erdi.

Başkan Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan nato Johnson
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