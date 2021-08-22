VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”
Türkiye otizm farkındalık karnesi yenilendi!
ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek
İETT yine şaşırtmadı
Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü
Taliban'ın kritik kararlarına bu 6 isim yön verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı
FETÖ'cülerden yakalanmamak için akılalmaz yöntem
Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi
Türksat 5A'ya yurt dışı yolu gözüktü
Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi
İHA ordusu geliyor
Kripto para piyasalarında son durum ne?
Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!
"Ankara" karargahında yoğun mesai
Türkiye'den şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin yeni yol haritasını ele alacağız
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Her yerde ve her zaman hazırız
ASELSAN üretti: Afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Rusya sinyali verdi: S-400 verebiliriz
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
22 Ağustos 2021 Pazar 18:56:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 18:56:00

Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

"Türkiye'nin mevcut önceliği vatandaşların tahliyesini sağlamak"

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

"Herkes samimi bir şekilde elini taşın altına koymalı"

Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

Etiketler : başkan erdoğan ingiltere boris johnson boris johnson İletişim Başkanlığı
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
"Özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı"

"Özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı"
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER