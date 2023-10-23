Başkan Erdoğan imzasıyla TBMM'de: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü sevk edildi

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.