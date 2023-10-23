Başkan Erdoğan imzasıyla TBMM'de: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü sevk edildi
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 23, 2023
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