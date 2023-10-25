Başkan Erdoğan imzaladı... Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar desteği
Kaynak: TRT HABER
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak.
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.
Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak.
İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak.
Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.
12 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ İNTERNET
Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.
TELEFONLARI EN AZ 2 YIL, SADECE DESTEKTEN YARARLANAN KULLANACAK
Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak.
Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.
Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Kararı 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
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