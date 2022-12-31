VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Yanık savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti
Sosyal konut projesinde Ankara kuraları 2-12 Ocak'ta çekilecek
"2023, Türkiye'nin tarımda dünyaya damgasını vuracağı yıl olacak"
Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı oldu
İhtiyaç sahiplerine yardım 85 milyar lirayı buldu
31 Aralık 2022 Cumartesi 08:50:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 08:50:00

Başkan Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Brezilya, Hollanda ve Vatikan'ın olduğu 9 ülkenin büyükelçileri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 9 ülkenin büyükelçiliğinde değişime gidilmesine ilişkin atama kararları Resmi gazetede yayımlandı.

9 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ALINDI

Brezilya Federatif Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.

9 yeni büyükelçi ataması yapıldı.

Brezilya Federatif Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçi'ne İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliği'ne Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Karadağ Büyükelçiliği'ne Deniz Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Büyükelçiliği'ne Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya İbrahim Mete Yağlı Vatikan Büyükelçiliği
Enerjik Betül

Enerjik Betül
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Yasak Elma'nın Julia'sı

Yasak Elma'nın Julia'sı
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Dizinden ameliyat oldu

Dizinden ameliyat oldu
‘Muhteşem Diva' heyecanı

‘Muhteşem Diva' heyecanı
Geceliğine 24 bin lira verdi

Geceliğine 24 bin lira verdi
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
Baba-kız hikayesi

Baba-kız hikayesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX