Başkan Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı paylaşımıyla "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.



Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. ���� pic.twitter.com/qlviJ8LAKk