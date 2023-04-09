Başkan Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak

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09 Nisan 2023 Pazar 13:36:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 13:36:00

Başkan Erdoğan: İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

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Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı paylaşımıyla "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan imece uzay gözlem uydusu

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