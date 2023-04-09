Başkan Erdoğan: İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı paylaşımıyla "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." açıklamasında bulundu.
Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023
Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. ���� pic.twitter.com/qlviJ8LAKk
- Asrın felaketinde 63. gün... Bakan Soylu, Adıyaman'da
- Başkan Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak
- Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
- Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi
- Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
- Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı