Başkan Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.
Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.