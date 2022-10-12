Başkan Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek

Başkan Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek

Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.