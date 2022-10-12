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12 Ekim 2022 Çarşamba 19:51:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 19:51:00

Başkan Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Vladimir Putin rusya ukrayna
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