Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'den tüm dünyaya ortak çağrı

Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'den tüm dünyaya ortak çağrı

Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Savunma sanayii alanında iş birliğine yönelik atılacak adımları da görüşen iki lider, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

DÜNYAYA ORTAK ÇAĞRI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Müslümanlara ve kutsallarına karşı artan nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddet eylemlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver tarafından yapılan ortak açıklama metni: