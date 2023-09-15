Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin, gelmedin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan bir diyalog gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın 'Hani gelecektin, gelmedin. Gel de konuşalım' sözlerine Macron, 'Tamam geleceğim' diyerek yanıt verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelmişti.
"HANİ GELECEKTİN?"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.
MACRON: GELECEĞİM
Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek cevap verdi.
Macron videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.
Başkan Erdoğan, Hindistan'da katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.— Sabah (@sabah) September 14, 2023
➖ Macron: Libya konusunu tekrar konuşabilirsek memnun olacağım.
➖ Erdoğan: Gelecektin, gel de konuşalım. pic.twitter.com/NWevpACXFC
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