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15 Eylül 2023 Cuma 09:24:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:24:00

Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin, gelmedin

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan bir diyalog gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın 'Hani gelecektin, gelmedin. Gel de konuşalım' sözlerine Macron, 'Tamam geleceğim' diyerek yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelmişti.

"HANİ GELECEKTİN?"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.

MACRON: GELECEĞİM

Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek cevap verdi.

Macron videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron G20 Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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