Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.
Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.
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