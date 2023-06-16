Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Mayıs seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığını yazdı.

İsrail televizyonuna konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakanlığın böyle bir toplantı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiğini doğruladı.

Sürecin bir takım zorluklar ile karşı karşıya olduğu belirtilirken İsrail basını, söz konusu girişim için "Netanyahu diplomatik başarı peşinde" şeklinde yorumladı.

Haberde Netanyahu'nun İsrail'deki tartışmalı yargı reformu nedeniyle yurt dışı ziyaretlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun kadrolaşmasını tamamlamadığından da söz edildi.

"ERDOĞAN'A YENİDEN SEÇİLDİĞİ İÇİN TEBRİKLER"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

İsrail Başbakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler." denilerek şu ifade kullanıldı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle