VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele ge...
Başkan Erdoğan, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bolu Belediye Başkanı'nın talep ettiği muvafakat, Sayın Cumhurbaş...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet personelinin 90 bine yakın Türk hacı adayına ibadetlerini yapa...
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü
16 Haziran 2023 Cuma 18:49:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 18:49:00

Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde

ABONE OL

Ülkesinde sıkıntı günler geçiren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. İsrail basını, söz konusu girişim için 'Netanyahu diplomatik başarı peşinde' şeklinde yorumladı.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Mayıs seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığını yazdı.

İsrail televizyonuna konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakanlığın böyle bir toplantı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiğini doğruladı.

Sürecin bir takım zorluklar ile karşı karşıya olduğu belirtilirken İsrail basını, söz konusu girişim için "Netanyahu diplomatik başarı peşinde" şeklinde yorumladı.

Haberde Netanyahu'nun İsrail'deki tartışmalı yargı reformu nedeniyle yurt dışı ziyaretlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun kadrolaşmasını tamamlamadığından da söz edildi.

"ERDOĞAN'A YENİDEN SEÇİLDİĞİ İÇİN TEBRİKLER"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

İsrail Başbakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler." denilerek şu ifade kullanıldı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle

Etiketler : netanyahu recep tayyip erdoğan israil-türkiye
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Müzik gecesi

Müzik gecesi
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
‘Yaralı' Ceyhun

‘Yaralı' Ceyhun
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Annesi ameliyat oldu

Annesi ameliyat oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX