Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli deprem bölgesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.