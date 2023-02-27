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27 Şubat 2023 Pazartesi 13:47:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 13:47:00

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli deprem bölgesinde! Depremzedelere ziyaret...

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kahramanmaraş deprem adıyaman devlet bahçeli dperemzede

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