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Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı
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24 Mart 2024 Pazar 13:43:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 13:43:00

Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasının doğru olmadığı, Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyaloğun yaşanmadığı belirtildi.

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mehmet şimşek tartışma iddia yalanlama
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