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16 Nisan 2024 Salı 11:35:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 11:35:00

"Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz çıktı" iddiası yalanlandı

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İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

Etiketler : iletişim başkanlığı dezenformasyon iddia
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