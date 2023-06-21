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21 Haziran 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 14:22:00

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme!

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. İki lider Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. İki lider Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü. Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

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