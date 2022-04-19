19 Nisan 2022 Salı 18:19:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 18:19:00
Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
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