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13 Haziran 2023 Salı 08:51:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 08:51:00

Başkan Erdoğan ikinci durağı Azerbaycan'da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a hareket etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

ERDOĞAN VE ALİYEV SANATÇI AZERİN'İ AYAKTA ALKIŞLADI

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna akşam yemeği verildi.

Buradaki etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne aldı.

"Çırpınırdı Karadeniz"' türküsü ile tanınan sanatçı Azerin, türkünün son bölümünü "Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diyerek yorumladı. Sanatçı Azerin'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı.

İKİ LİDER BAŞ BAŞA VE HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Erdoğan, bugün Bukü'de Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan ilham aliyev
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