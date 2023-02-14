14 Şubat 2023 Salı 21:28:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 21:28:00
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki kabul, basına kapalı yapıldı.
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