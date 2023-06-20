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20 Haziran 2023 Salı 15:01:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 15:01:00

Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Barzani'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ıkby mesrur barzani ırak kürt bölgesel yönetimi
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