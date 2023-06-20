Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Barzani'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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