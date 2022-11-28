Başkan Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.
Kabul, İstanbul Kongre Merkezi'nde İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nın ardından basına kapalı gerçekleşti.
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- Başkan Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti