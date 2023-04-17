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17 Nisan 2023 Pazartesi 20:32:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 20:32:00

Başkan Erdoğan: 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan; "İlk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarında da yavaş yavaş sona geliyoruz" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cuma günü erişeceğimiz Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyor, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Deprem bölgesinde kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. İftar soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımızla açma gayretini gösterdik.

Bizler emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusu taşıyan Cumhur İttifakı'yız. 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden ayrılmayacağız. 14 Mayıs'ta sandıklara gitmeye hazır mıyız?

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli iftar programı
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