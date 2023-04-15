Başkan Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz. Dün itibarıyla inşasın başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız.

Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni Hatay'la kardeş yaptık. Günlük 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor ve konterner kurulumunu yönetiyor. Alt yapının onarılmasına kadar çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmet veriyorlar. İnşallah yaraları tamamen sarıncaya kadar sahada olmayı sürdüreceğiz.

Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına kavuşturuncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Depremzedelerimize sahip çıkacağız.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK KAPASİTELERİ YOK"

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar. Terör örgütüyle pazaelığa kadar her türlü yolu deniyorlar. Abuk subuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Ülkenin geleceğine dair hiçbir ufukları yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyon yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.



Ülkemiz 14 Mayıs seçim atmosferine girdi, seçim yaklaştıkça birileri ikbal derdine düştü.

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar. Terör örgütüyle pazaelığa kadar her türlü yolu deniyorlar. Abuk subuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Ülkenin geleceğine dair hiçbir ufukları yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyon yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.

Bu yokluklar ittifakında ne var? Bolca anlaşmazlık var. Bir sene boyunca onlarca temas yaptılar. Aynı masanın etrafına oturmuş 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Makam mevkii dağıtmak dışında bir şey yaptıkları yok. Her partinin genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bunlar devlet nedir haberi yok. Böyle devlet yönetilir mi?

Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek, terör örgütleriyle omuz omuza yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar.

"İZMİR'DE DE YİNE DEV BİR ŞEHİR HASTANESİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...