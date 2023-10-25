25 Ekim 2023 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:56:00
Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"