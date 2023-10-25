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25 Ekim 2023 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:56:00

Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Etiketler : Erdoğan Yapıcıoğlu HÜDA PAR
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