Başkan Erdoğan Hırvatistan'da... Resmi törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.
Başkan Erdoğan için Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Milanovic ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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