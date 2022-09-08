Başkan Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı'nı kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul etti.
Başbakanlık Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, kabulü öncesi Başbakanlık'ta şeref defterini imzaladı.
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde iki ülke heyetleri de yer aldı.
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