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10 Eylül 2023 Pazar 16:44:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 16:44:00

Başkan Erdoğan, Hindistan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

AFS Palam Askeri Havalimanı'ndan Ankara'ya "TRK" uçağıyla TSİ 15.45'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

Etiketler : başkan erdoğan g20 hindistan
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