Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Çırağan Sarayı'nda "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Erdoğan, forumda iş ve çalışma dünyasının seçkin mensuplarıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİSK Başkanı'na ve Yönetim Kuruluna forumu düzenledikleri için teşekkür eden Erdoğan, "TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Konfederasyon, kamu, işçi, işverenden oluşan çalışma hayatımızın üç ana aktöründen biridir. Yerel ve uluslararası pek çok platformda işverenlerimizin hukukunu ve menfaatlerini koruyan TİSK, ülkemizde çalışma barışının temininde de kilit roller üstleniyor. Kamu hizmeti dahil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikasıyla konfederasyonumuz, ekonomimizin lokomotif yapıları arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK'e üye işverenlere kayıtlı iş yerlerinde yaklaşık 2 milyon kişinin çalıştığını, evlerine ekmek götürdüklerini söyledi.

"TİSK, ASGARİ ÜCRET MÜZAKERELERİNDE YAPICI BİR TAVIR SERGİLEDİ"



Konfederasyonun temsil ettiği çalışanlar ve işletmelerin ülkenin milli gelirine 200 milyar dolar, ihracatına 100 milyar dolar katkı sunduğunu vurgulayan Erdoğan, istihdam sağlayarak, üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek olan işverenleri tebrik etti.

Erdoğan, 256 milyar dolara ulaşarak rekor kıran 2023 yılı ihracatına katkı veren TİSK mensuplarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Sizlerin de desteğiyle Türkiye, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerledi. TİSK, asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum."

"YENİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmiş olduklarını dile getirerek, 2022 yılında hem işverenlerin yükünü hafifletmek hem de işçilerin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlattı.

Devlet olarak sigortalı başına verilen prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkartarak kendilerinin de elini taşın altına koyduğunu belirten Erdoğan, "Elbette asıl olan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir." diye konuştu.

"ENFLASYONDAKİ İVME KAYBININ ETKİLERİ, ÖZELLİKLE YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA NET HİSSEDİLECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk Politikaları Kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin mevzuat dağınıklığının giderilmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile etkinliği ve verimliliği artırabileceğimize inanıyorum." dedi.