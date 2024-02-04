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04 Şubat 2024 Pazar 16:17:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:17:00

Başkan Erdoğan helikopter kazasında yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Etiketler : aile görüşmesi başkan erdoğan yaralı teknisyen
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