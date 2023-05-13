Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak
Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 bitmeden, Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
(Miting) Katılım 50 bin. Demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor
Annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın sizde kaleyi içeriden fethedeceksiniz
Bay Bay Kemal, Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, utanmadan bir seçime gidiyor
Millet İttifakı denilen zillet LGBT'ci. Ama biz ailenin kutsiyetine inandığımız için farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz
Yıllarca bizi terörle oyaladılar, yıllarca bizim enerjimizi kaynaklarımızı heba ettiler. Türkü ve Kürdü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler, fırsat vermedik
Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır
Teröristlerin başı Selo, utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Bay Bay Kemal'de "Selo'yu serbest bırakmak isterseniz oyunuzu bize vereceksiniz" diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız?
Kapalı kaplılar ardında ne konuşulduğunu, ittifak ortakları dahil hiç kimse bilmiyor. Kandil'den gelen destek açıklamaları karşısında Bay Bay Kemal'in ne sözler verdiğini kimse bilmiyor, Bay Bay Kemal suskun.
Sırf cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atıla iftiraların, baskıların, zorbalıkların, haysiyet cellatlığının failleri de ortaya çıkacaktır
Bay Bay Kemal tankların arasından giderek, Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumlarken "Erdoğan'ı nasıl öldürecekler?" bunu izliyordu
Hedefimiz, 2023 bitmeden, Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız.
Kadına şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konudaki mücadeleyi gerek yargı gerek İçişleri Bakanlığı ile sürdüreceğiz
Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Biz bundan sonra da birçok adımı atacağız. Bunun için hepinize sorumluluk düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz
Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağız
Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
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