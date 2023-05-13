"Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...



(Miting) Katılım 50 bin. Demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor

Annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın sizde kaleyi içeriden fethedeceksiniz

Bay Bay Kemal, Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, utanmadan bir seçime gidiyor

Millet İttifakı denilen zillet LGBT'ci. Ama biz ailenin kutsiyetine inandığımız için farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz

Yıllarca bizi terörle oyaladılar, yıllarca bizim enerjimizi kaynaklarımızı heba ettiler. Türkü ve Kürdü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler, fırsat vermedik

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır

Teröristlerin başı Selo, utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Bay Bay Kemal'de "Selo'yu serbest bırakmak isterseniz oyunuzu bize vereceksiniz" diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız?

Kapalı kaplılar ardında ne konuşulduğunu, ittifak ortakları dahil hiç kimse bilmiyor. Kandil'den gelen destek açıklamaları karşısında Bay Bay Kemal'in ne sözler verdiğini kimse bilmiyor, Bay Bay Kemal suskun.

Sırf cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atıla iftiraların, baskıların, zorbalıkların, haysiyet cellatlığının failleri de ortaya çıkacaktır

Bay Bay Kemal tankların arasından giderek, Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumlarken "Erdoğan'ı nasıl öldürecekler?" bunu izliyordu

Hedefimiz, 2023 bitmeden, Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız.

Kadına şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konudaki mücadeleyi gerek yargı gerek İçişleri Bakanlığı ile sürdüreceğiz

Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Biz bundan sonra da birçok adımı atacağız. Bunun için hepinize sorumluluk düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz

Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağız

Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...