VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir
Rize-Artvin Havalimanı 4 ayda 256 bin 371 yolcuyu ağırladı
"Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak"
AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi
Fransa'da 76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı
Soma'daki maden şehitleri, facianın 9. yılında anılıyor
13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:41:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:41:00

Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 bitmeden, Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Miting) Katılım 50 bin. Demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor

Annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın sizde kaleyi içeriden fethedeceksiniz

Bay Bay Kemal, Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, utanmadan bir seçime gidiyor

Millet İttifakı denilen zillet LGBT'ci. Ama biz ailenin kutsiyetine inandığımız için farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz

Yıllarca bizi terörle oyaladılar, yıllarca bizim enerjimizi kaynaklarımızı heba ettiler. Türkü ve Kürdü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler, fırsat vermedik

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır

Teröristlerin başı Selo, utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Bay Bay Kemal'de "Selo'yu serbest bırakmak isterseniz oyunuzu bize vereceksiniz" diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız?

Kapalı kaplılar ardında ne konuşulduğunu, ittifak ortakları dahil hiç kimse bilmiyor. Kandil'den gelen destek açıklamaları karşısında Bay Bay Kemal'in ne sözler verdiğini kimse bilmiyor, Bay Bay Kemal suskun.

Sırf cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atıla iftiraların, baskıların, zorbalıkların, haysiyet cellatlığının failleri de ortaya çıkacaktır

Bay Bay Kemal tankların arasından giderek, Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumlarken "Erdoğan'ı nasıl öldürecekler?" bunu izliyordu

Hedefimiz, 2023 bitmeden, Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız.

Kadına şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konudaki mücadeleyi gerek yargı gerek İçişleri Bakanlığı ile sürdüreceğiz

Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Biz bundan sonra da birçok adımı atacağız. Bunun için hepinize sorumluluk düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz

Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağız

Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan miting sancaktepe
Dijitalin starı

Dijitalin starı
8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar
Rengarenk konser

Rengarenk konser
"Kıvanç'la gurur duyuyorum"

"Kıvanç'la gurur duyuyorum"
Bali'de evlendi

Bali'de evlendi
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX