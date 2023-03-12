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12 Mart 2023 Pazar 20:12:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 20:12:00

Başkan Erdoğan: Bir yıl sonra kalıcı konutlara geçme sevincini yaşayacağız

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Başkan Erdoğan, Hatay Defne'deki sahra hastanesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir yıl sonra kalıcı konutlara geçme sevincini yaşayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, "Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar büyük yıkıma neden olan deprem sayısı pek azdır. Türkiye coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek mecburiyetinde olan bir ülkedir.

Ülkemizi afetlere hazırlamak için yürüttüğümüz çalışmalar geçmişten gelen ihmal ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah hazırlıklarımızı bu depremlerden çıkardığımız dersler sonrasında daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz.

Hatay, bu deprem afetinde en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir. Defne'miz de bu afetten büyük yara aldı. 20 Şubat'ta Defne merkezli yaşanan 6,5 büyüklüğündeki deprem ilçedeki yıkımı daha da artırdı. Hava şartları, hasar gören altyapı, ve kapanan yollar sebebiyle çalışmalar zorluklar ilerletildi.

Bugün 3. Defa Hatay'ı ziyaret ederek çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Bundan sonra da Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. 1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan hatay son dakika

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