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03 Şubat 2024 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 13:00:00

Başkan Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem hatay konut
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