Başkan Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek. pic.twitter.com/Fz2bVRnJQC— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 3, 2024
Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.
- Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü
- Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- "Afet İletişim Sempozyumu" düzenlenecek
- Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek
- 7 ilde Kafes-35 operasyonu: 34 gözaltı
- Ankara ulaşımını rahatlatacak proje! Çubuk'a metro müjdesi