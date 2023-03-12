"Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz"

Başkan Erdoğan: Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları süratle yürüttüklerini belirterek, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulunmak üzere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.

Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaretinin ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Aynı gün art arda yaşanan iki büyük deprem ve onları izleyen binlerce artçı sarsıntının 21 ile ulaşan geniş bir alanda hissedildiğini belirten Erdoğan, bu deprem sonucu, 11 ilin 62 ilçesinde, herkesi yasa boğan can kayıplarının ve yıkımların yaşandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat edenler için "Fatiha" duası okudu.

Deprem günü ve takip eden birkaç gün Türkiye'de ağır kış şartlarının hakim olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem, ulaşım ve haberleşme altyapısına ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri, araç gereçleriyle ilk günden itibaren buradaydı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, iş makinasını, malzemeyi bölgeye yönlendirdiklerini kaydetti.

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı bir hafta içinde yeniden işler hale getirerek, çalışmaların kolaylaşmasını sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama gel gör ki ana muhalefet 'havalimanını biz onardık' yalanını ortaya koydu. 'Oranın hafriyatını biz taşıdık' yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok." dedi.

Erdoğan, Serinyol'a geldiğinde, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, "Hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına, burada, havalimanının yapımında emeğin var, orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy." dediğini aktardı.

Yaptıkları uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen arama kurtarma ve yardım ekiplerinin de çok faydalı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin bu zor gününde, bizimle dayanışma sağlayan herkese, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına, şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"



Erdoğan, depremden sonra 8 Şubat'ta, müteakiben 20 Şubat'ta Hatay'a geldiklerini hatırlatarak, burada hem depremzede vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini sunduklarını hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün üçüncü kez Hatay'a geldiğini belirterek, "Cumhur ittifakı olarak da buradayız. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık. İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlar Hulusi Akar ve Fahrettin Koca'nın hep bölgede olduğunu anımsatan Erdoğan, diğer bakanların da kendi alanları ile ilgili konuları takip etmek üzere defalarca Hatay'a geldiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sürekli bölgeye geldiğini, milletvekillerinin vatandaşlarla olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları, kendi yakınlarından pek çok kişi kaybetmiş olmalarına rağmen, başta Hüseyin Yayman kardeşim, acılarını yüreklerine gömüp, şehirleri için canla başla çalıştılar. Diğer yerlerden arkadaşlarımız da sizlere destek vermek, faydalı olmak için Hatay'ı yol yaptı. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne Hatay'a yaptığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarındaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var, dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak."

"ENKAZ KALDIRMA FAALİYETLERİNİ HIZLANDIRDIK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerindeki öncelik olan arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle, enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, "Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz." diye konuştu.

Bölgede yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürüttüklerini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edileceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'dir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten her safhada, hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp, sahiplerine teslim etmektir."