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21 Mayıs 2023 Pazar 09:19:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 09:19:00

Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyareti devam ediyor. Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Hatay olacak.

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyareti kapsamında ilk olarak dün Adıyaman'a gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı daha sonra Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu.

Erdoğan, deprem bölgesindeki kalıcı konutların teslimi için de tarih verdi. Ekim ya da Kasım ayı kalıcı konutların tesliminin gerçekleşeceğini ifade etti.

Erdoğan deprem bölgesini son olarak Ramazan Bayramı'nda ziyaret etmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem bölgesi hatay
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