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08 Kasım 2022 Salı 14:15:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 14:15:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Büyük hedeflerin altyapısını hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SİNSİ KAMPANYALARA RAĞMEN HİZMETE SUNDUK"

Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

Yaklaşık 2.5 yılda 910 milyon liralık yatırım tutarıyla Hasankeyfimiz'e kazandırılan tünelin hayırlı olmasını diliyorum.

Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum.

"İLK YÜZYILI KAPATIP YENİ YÜZYILI AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz.

Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.

Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

Etiketler : Başkan Erdoğan Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni Hasankeyf-Gercüş Tüneli
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