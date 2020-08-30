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30 Ağustos 2020 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 18:52:00

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Doğu Akdeniz ile ilgili net mesaj verirken "Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi." ifadelerini kullandı.

"Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz." diyen Erdoğan, "Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz." şeklinde konuştu.

"BİZ ORDUSU OLAN BİR TOPLUM DEĞİL BİZATİHİ KENDİSİ ORDU OLAN MİLLETİZ"

Erdoğan, "Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağı ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı kifayetsiz ve muhteris yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?" dedi.

"Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz." diyen Erdoğan, Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü." dedi.

"OK YAYDAN FIRLAMIŞTIR VE MUTLAKA HEDEFİNİ BULACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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