Başkan Erdoğan: Hangi kökene mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır
Başkan Erdoğan, "Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır
Muhalefet, bırakın kazandıkları bir seçimi yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler.
31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele vererek eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız
Şu anda karşımda 35 bin Mamaklı var
Daha önce Mamak denilince akla yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik
İlçemiz, belediye yatırımlarında Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor
Yaklaşık çeyrek asırdır Mamak'ın hizmetkârıyız. Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık
Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor
Ayrıntılar geliyor...
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