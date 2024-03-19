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"Hangi kökene mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır"
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19 Mart 2024 Salı 15:46:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 15:46:00

Başkan Erdoğan: Hangi kökene mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır

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Başkan Erdoğan, "Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır

Muhalefet, bırakın kazandıkları bir seçimi yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler.

31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele vererek eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız

Şu anda karşımda 35 bin Mamaklı var

Daha önce Mamak denilince akla yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik

İlçemiz, belediye yatırımlarında Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor

Yaklaşık çeyrek asırdır Mamak'ın hizmetkârıyız. Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan mamak toplu açılış töreni
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