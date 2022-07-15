Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da hainlere karşı tek yürek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında halka seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

Şimdi bunların 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka... Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yani bizim Mehmedimize saldıranlarla beraber, omuz omuza yürüyorlar.

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi hep birlikte herkese gücümüzü ispatladık. Cumhur İttifakı olarak nasıl ispatladıysan bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz.

Hani biriside akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti? "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diyordu. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne giderek televizyon karşısında kahvesini yudumluyor. Orada on binler vardı. Kadın erkek, genç, yaşlı herkes oradaydı.

Şu anda Ankara başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı. Saraçhane'de şu süs havuzlarının dili olsa da abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını anlatsa.

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle sesleniyorum. Rabbimden milletimize ve tüm insanlığa daha nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Bugün 15 Temmuz hain ihanetin 6. yıldönümü. Bu gecede 252 kardeşimiz şehadete kavuştu. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Bizi de onlarla beraber şeref yad etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Kardeşlerim toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da milletinden aldığı iman gücüyle, darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla akıbete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Yaklaşık 2 asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, darbeyle, vesayetle, terörle ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamd olsun bu defa yine başaramadılar. Kardeşlerim, imandır o cevher ki ilahı ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Şimdi 6'lı masaları var dimi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.

Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar. Devletimiz Cumhuriyetimizin 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

"ZAFER İNANANLARINDIR" DEDİK VE ORADAN ZAFERLE ÇIKTI"

15 Temmuz öyle bir geceydi ki, evlerinden, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şahadeti göze alarak yola çıkmıştır. Hani birisi de akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altından oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Saat 01:00'i birkaç dakika geçe. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. "Zafer inananlarındır" dedik. Oradan zaferle çıktık. Bu Ankara'da da böyle oldu.

Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda tamamının aynı şuur, aynı irade, aynı kararlılıkta darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.

"SON SÖZÜ TOP TÜFEK DEĞİL İMAN BELİRLER"

Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken, milletin vekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktığını, ölüme meydan okuduğunu anlatsa. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışmayı sürdüreceğiz.

Ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenleri aradıkları fırsatı kendi ellerimiz ile sunmayacağız. Kadını ile erkeği ile, genci ile yaşlısı ile ben sizin bu inancınıza bu kararlılığınıza güveniyorum. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil iman belirler. Rabbime beni bizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için binlerce kere hamd ediyorum.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

Hiç endişeniz olmasın. Dik durduk, dik duracağız. Ama dikleşmeyeceğiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde öyle dönemler vardır ki bunları asla unutmamalıyız. Adnan Menderes ve arkadaşları. Rahmetli Özal'ın 12 Eylül'ün ardından ülkemize çağ atlatmak için başlattığı hamle bu dönüm noktalarında biridir. Aynı şekilde rahmetli Erbakan ve Türkeş. Çukur eylemlerinin amacı asla meşru hak talebi değildi. Sınırlarımızı taciz eden DEAŞ ve PKK/PYD'nin amaçları asla tabii süreçler değildi. Her alanda maruz kaldığımız ambargoların, kuşatmaların amacı asla demokrasimizi koruma değildi. Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir. Asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin kendi iradesine çıkması, hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

"TERÖRİSTİN SIRTINI SIVAZLAYANDAN DEVLET ADAMI OLMAZ"

Siz bakmayın günlük siyasi çıkarlar uğrusuna, yalanla, iftira ile bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara. Kimin nefsine yenildiği, kimi göbekten bir yerlere bağlı olduğu için tatava yapıyor. Ne diyor Bay Kemal; Bu bir tiyatroydu diyordu. 252 şehidimizin olduğu bu olayı tiyatro olarak nitelendiriyor .Ben soruyorum. FETÖ'ya rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir plan proje geliştirmeden sadece laf salatasıyla insanların duygusunu istismar edemezsiniz. Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyerek, desteğin hakkını çıkarmaya çalışanlardan bu millete hayır gelmez. Türkiye terörle mücadele ederken teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu darbe girişimi diyemeyenlerden milletin adamı olmaz. FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz. FETÖ terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Yoktu. Sadece PKK AB kayıtlarında vardı. Bu son NATO Zirvesi'nden YPG'yi PYD'yi FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik. Dedik, bu bizim kırmızı çizgimizdir.

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