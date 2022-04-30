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30 Nisan 2022 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 17:57:00

Başkan Erdoğan, Guterres ile görüştü: Türkiye elinden gelen desteği verecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, Başkan Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan bm antonio guterres
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