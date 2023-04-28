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28 Nisan 2023 Cuma 21:36:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 21:36:00

Başkan Erdoğan, Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Etiketler : erdoğan bm Guterres
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