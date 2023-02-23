23 Şubat 2023 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 14:45:00
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
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