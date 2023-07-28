Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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- Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü