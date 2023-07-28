VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MB, Cumhurbaşkanı kararıyla göreve atanan yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
28 Temmuz 2023 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 16:39:00

Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Etiketler : Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin recep tayyip erdoğan türkiye-güney kore
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Milano çıkarması

Milano çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX