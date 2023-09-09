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09 Eylül 2023 Cumartesi 14:05:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 14:05:00

Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan güney kore g20 liderler zirvesi
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