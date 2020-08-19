Başkan Erdoğan: Cuma günü müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü milletimize müjde vereceğiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. OSB'nin temelini ben atmıştım. Şimdi 13'üncü OSB Ankara'da nereden nereye. Bunlar tabi durarak olmadı. Yan gelip yatarak olmadı çalışarak oldu. Şimdi 13. OSB'de çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Az önce gerek firma yetkilelerimiz gerekse bakanlarımızın tesisle ilgili önemli bilgilerini aldık.

400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok çok önemli.

Artık sadece üretmek yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyona araştırma geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor.

Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz.

"SALGINA RAĞMEN TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR DURMADI"



Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 sebebiyle yatırımlar durmuşken. Türkiye özel sektörü ve kamu kurumları ile özgün bir yol izliyor. Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de başkaları gibi yatırımlarımızı durdurma kararı aldık. Ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz. Salgın üretimden ticarete, turizmden eğitime kadar günlük hayatımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz, atılan kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir.

VASA SAYILARINDA KISMİ ARTIŞ OLSA DA SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA.



Haziranda sanayi üretimi güçlü bir performans gösterdi. Yüzde 17,6'lık aylık üretim artışı ile dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk.

Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi geçen senin yüzde 28 üzerinde seyrediyor. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı.

İnşallah bu tempoyu daha da artırmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını ile değişen küresel dinamikleri ülkemizin önünde yeni kapıların aralanmasına vesile olmuştur. Bu süreçte bize düşen işi gücü sabah akşam millete karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan üretime devam etmektir. Sürekli ülkemizi karalayan bir mahalefet bu ülkeye tamamen yabancılaşmış demektir. Yeni başarı hikayelerini yine birlikte yazacağız

Dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli enerji yatırımlarına hız verdik. Tek bir enerji kaynağına bağlı kalmadan enerji üretimimizi zenginleştiriyoruz. Bu yıl ilk defa güneş ve rüzgar santrallerimizin üretimdeki payı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

"MAVİ VATANI SAVUNMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ"



Özellikle Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diye soran muhalefetin iyi dinlemesini öğrenmesini istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele bir İstikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatan ve mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir savunmaktan geri durmayacağız.

"SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ"



Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Ege ve Akdeniz'de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemin hataları bulunuyor.

CHP'nin ana karamızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bu kötü mirasıyla hesaplaşmak yerine pişkince bizi suçlamaktadır. Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur.

Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.

Biz hiç kimsenin hakkına hukukan el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de kavga ve gerilim istemiyoruz. Muhataplarımızdan diyaloğa yol açacak çözümler bekliyoruz. Sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz.

"CUMA GÜNÜ MİLLETİMİZE MÜJDE VERECEĞİZ"



Yarın malum perşembe, ardından cuma inşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.